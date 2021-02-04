События

09:28 04.02.2021

Полиция расследует пожар в запорожской больнице по статье о нарушении правил безопасности

2 мин читать
Полиция расследует пожар в запорожской больнице по статье о нарушении правил безопасности

В Запорожье полиция проводит первоочередные следственные действия для установления обстоятельств пожара, в котором погибли четыре человека.

"Предварительно установлено, что возгорание возникло в одной из палат-боксов реанимационного отделения, где проходят лечение больные острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщает в четверг утром Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые прибыли на вызов, эвакуировали граждан и тушили пожар. Выяснилось, что в очаге опасности находились 12 человек. Во время поисково-спасательных работ обнаружены тела четырех человек, один из них - медицинский работник. Еще восемь человек спасли, двое из них пострадали в результате пожара.

В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в соцсети Фейсбук уточнила, что в реанимационном боксе COVID-отделении погибли трое пациенток и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели - отравление угарным газом. 8 человек спасены, 2 из них - еще один анестезиолог и медбрат пострадали в результате пожара. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу.

"По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении ГУ Нацполиции.

В ведомстве добавили, что в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия для установления обстоятельств и причин пожара. Охрана места происшествия организована, осмотр проводится с привлечением криминалистической лаборатории ГУНП в Запорожской области, специалистов экспертной службы Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и ГСЧС.

"Сейчас допрошены пять человек", - уточнила Венедиктова.

 

Теги: #полиция #пожар #запорожье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:06 04.02.2021
Зеленский и Шмыгаль выразили соболезнования близким погибших на пожаре в запорожской больнице

Зеленский и Шмыгаль выразили соболезнования близким погибших на пожаре в запорожской больнице

10:05 04.02.2021
Степанов вылетел в Запорожье для выяснения причины пожара в больнице– замминистра здравоохранения

Степанов вылетел в Запорожье для выяснения причины пожара в больнице– замминистра здравоохранения

08:31 04.02.2021
Врач и трое пациентов погибли на пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья

Врач и трое пациентов погибли на пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья

03:58 04.02.2021
При пожаре в больнице Запорожья погибла врач и трое пациентов

При пожаре в больнице Запорожья погибла врач и трое пациентов

03:03 04.02.2021
Четыре человека погибло при пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья

Четыре человека погибло при пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья

00:53 04.02.2021
В Запорожье пожар в областной инфекционной больнице, предварительно есть жертвы

В Запорожье пожар в областной инфекционной больнице, предварительно есть жертвы

09:56 03.02.2021
Полиция Киева усилила меры безопасности в правительственном квартале из-за протестов, возможно ограничение движения

Полиция Киева усилила меры безопасности в правительственном квартале из-за протестов, возможно ограничение движения

18:48 02.02.2021
Спасатели потушили пожар в первомайском "Эпицентре"

Спасатели потушили пожар в первомайском "Эпицентре"

18:29 02.02.2021
Правоохранители рассматривают все версии поджога здания "Эпицентра" в Первомайске, информация о наличии сообщника у поджигателя не подтверждена

Правоохранители рассматривают все версии поджога здания "Эпицентра" в Первомайске, информация о наличии сообщника у поджигателя не подтверждена

16:51 02.02.2021
Почти 200 человек продолжают тушить масштабный пожар в "Эпицентре" в Первомайске

Почти 200 человек продолжают тушить масштабный пожар в "Эпицентре" в Первомайске

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 5 082 новых случая COVID-19, выздоровели 9 933 человека – СНБО

Врач и трое пациентов погибли на пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья

За сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

Четыре человека погибло при пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья

В Запорожье пожар в областной инфекционной больнице, предварительно есть жертвы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве будет гололед, ожидаются сильные порывы ветра – КГГА

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1083 аппаратов

Австралия закупит дополнительно 10 млн доз вакцины Pfizer - премьер

В США снижается темп распространения коронавируса

В Украине за сутки 5 082 новых случая COVID-19, выздоровели 9 933 человека – СНБО

Ракета SpaceX стартовала на орбиту новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

В Виннице правоохранителями задержан злоумышленник, который угрожал взорвать гранаты в квартире с семьей

В суд направлен обвинительный акт в отношении ОПГ обвиняемой в рейдерском захвате сельхозпредприятий на более 165 млн грн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 104,3 млн, число жертв - 2,26 млн

За сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА