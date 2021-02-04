Полиция расследует пожар в запорожской больнице по статье о нарушении правил безопасности

В Запорожье полиция проводит первоочередные следственные действия для установления обстоятельств пожара, в котором погибли четыре человека.

"Предварительно установлено, что возгорание возникло в одной из палат-боксов реанимационного отделения, где проходят лечение больные острой респираторной болезнью COVID-19", - сообщает в четверг утром Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые прибыли на вызов, эвакуировали граждан и тушили пожар. Выяснилось, что в очаге опасности находились 12 человек. Во время поисково-спасательных работ обнаружены тела четырех человек, один из них - медицинский работник. Еще восемь человек спасли, двое из них пострадали в результате пожара.

В свою очередь генпрокурор Ирина Венедиктова на своей странице в соцсети Фейсбук уточнила, что в реанимационном боксе COVID-отделении погибли трое пациенток и анестезиолог. Женщинам было 91, 76 и 64 года, врачу - 26. Все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели - отравление угарным газом. 8 человек спасены, 2 из них - еще один анестезиолог и медбрат пострадали в результате пожара. Пострадавшие с ожогами и отравлением продуктами горения доставлены в больницу.

"По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении ГУ Нацполиции.

В ведомстве добавили, что в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные действия для установления обстоятельств и причин пожара. Охрана места происшествия организована, осмотр проводится с привлечением криминалистической лаборатории ГУНП в Запорожской области, специалистов экспертной службы Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и ГСЧС.

"Сейчас допрошены пять человек", - уточнила Венедиктова.