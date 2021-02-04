Австралия закупит дополнительно 10 млн доз вакцины Pfizer - премьер
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна закупит 10 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19.
"Поставки этих дополнительных дозы вакцины гарантированы в соответствии с нашими требованиями", - сказал премьер журналистам в Канберре.
Медицинский регулятор Австралии одобрил вакцину производства Pfizer Inc/BioNTech для прививок людям от 16 лет и старше.
Власти рассчитывают начать вакцинацию населения в конце февраля, вводя еженедельно до 80 тыс. доз.
С начала пандемии коронавируса в Австралии вывялено 28,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 909 человек, сообщил в ночь на четверг американский университет Джонса Хопкинса.