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09:13 04.02.2021

Австралия закупит дополнительно 10 млн доз вакцины Pfizer - премьер

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Австралия закупит дополнительно 10 млн доз вакцины Pfizer - премьер

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что страна закупит 10 млн дополнительных доз вакцины от COVID-19.

"Поставки этих дополнительных дозы вакцины гарантированы в соответствии с нашими требованиями", - сказал премьер журналистам в Канберре.

Медицинский регулятор Австралии одобрил вакцину производства Pfizer Inc/BioNTech для прививок людям от 16 лет и старше.

Власти рассчитывают начать вакцинацию населения в конце февраля, вводя еженедельно до 80 тыс. доз.

С начала пандемии коронавируса в Австралии вывялено 28,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 909 человек, сообщил в ночь на четверг американский университет Джонса Хопкинса.

Теги: #вакцина #австралия
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