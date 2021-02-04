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09:12 04.02.2021

В США снижается темп распространения коронавируса

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В США снижается темп распространения коронавируса

Число заражений коронавирусом COVID-19 среди населения и госпитализаций c ним в США продолжает снижаться, сообщает издание The Hill со ссылкой на директора Центра по контролю за заболеваниями (ЦКЗ) Рошель Валенски.

"Мы теперь, судя по всему, вышли на последовательную нисходящую траекторию", - сказала Валенски.

Суточное число новых заражений коронавирусом достигло максимума 8 января, но затем упало на 13,4%, отмечается в сообщении. В среднем на период с 26 января по 1 февраля власти регистрировали 144 тыс. новых случаев COVID-19 в день.

Число смертей продолжает увеличиваться, но темп смертности замедляется.

"Недавнее снижение госпитализаций дает нам надежду, что число смертей начнет сокращаться в ближайшие недели", - сказала директор ЦКЗ.

США занимают первое место в мире по числу заражений и смертности от коронавируса. С начала пандемии здесь заразились COVID-19 более 27 млн человек, более 457 тыс. умерли.

Теги: #сша #коронавирус
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