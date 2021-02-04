В Украине за сутки 5 082 новых случая COVID-19, выздоровели 9 933 человека – СНБО

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 5 082 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели – 9 933 человека, умерло 140 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 3 февраля сообщалось об 3 285 случаях коронавируса, 2 февраля, было зафиксировано 2 394 случаев инфицирования COVID-19, 1 февраля - 2 030, 31 января - 3 177. 30 января сообщалось о 4 685 случаях заболевания, 29 января - 5 181, 28 января - 5 529 случаях.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 1 232 246 человек, умерли от COVID-19 23 229 человек, выздоровели – 1 055 406.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 153 611 человек, что на 4 991 меньше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Хмельницкой (429) и Ивано-Франковской областях (354), в Киеве (342), во Львовской (308), Харьковской (299) и Закарпатской (299) областях.

За минувшие сутки было зарегистрировано 6 832 подозрения на COVID-19.

Как сообщает Минздрав в телеграм-канале, среди заболевших за минувшие сутки 258 детей и 220 медработников. Всего за сутки госпитализировано 1893 человека;

Проведено 42112 тестирований за сутки, в частности методом ПЦР - 25076, методом ИФА - 17036.