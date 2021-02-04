События

08:31 04.02.2021

Врач и трое пациентов погибли на пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья

2 мин читать
Врач и трое пациентов погибли на пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья

В результате пожара в Запорожской областной клинической больнице, возникшего в ночь на четверг, погибло четверо людей – врач и трое пациентов, еще двое пострадали, сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

"3 февраля в 23:25 в г.Запорожье по Гвардейскому бульвару, 142, на территории КНП "Областная инфекционная клиническая больница" Запорожского облсовета на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса возник пожар. В результате пожара погибли 4 человека и 2 человека пострадали", – сказано в сообщении на сайте ГСЧС г.Запорожье в ночь на четверг.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" пожар возник в одной из палат реанимации, находящейся на первом этаже многоэтажного корпуса Запорожской областной клинической больницы.

Прибывший на место происшествия Старух рассказал журналистам, что погибла женщина – врач 1994 г.р. и трое пациентов, которые во время возгорания проходили процедуру искусственной вентиляции легких.

В пресс-службе ГСЧС в Запорожской области сообщили, что информацию о пожаре в медучреждении Служба спасения "101" получила 3 февраля в 23.25, и уже 00.19 4 февраля возгорание на площади 20 кв. м было ликвидировано.

Во время поисково-спасательных работ пожарные обнаружили тела 4 людей, среди которых 1 медработник.

Известно, что еще 8 человек пожарным удалось эвакуировать из очага возгорания, из них 2 медработника были госпитализированы.

Для спасателей, контактировавших с больными, была проведена санобработка на посту дезинфекции, созданному на территории больницы.

Для тушения пожара привлекались 60 пожарных и 16 единиц спецтехники.

Ведется расследование. Причины возгорания устанавливаются.

Теги: #жертвы #больница #пожар #запорожье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:58 04.02.2021
При пожаре в больнице Запорожья погибла врач и трое пациентов

При пожаре в больнице Запорожья погибла врач и трое пациентов

03:03 04.02.2021
Четыре человека погибло при пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья

Четыре человека погибло при пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья

00:53 04.02.2021
В Запорожье пожар в областной инфекционной больнице, предварительно есть жертвы

В Запорожье пожар в областной инфекционной больнице, предварительно есть жертвы

18:48 02.02.2021
Спасатели потушили пожар в первомайском "Эпицентре"

Спасатели потушили пожар в первомайском "Эпицентре"

16:51 02.02.2021
Почти 200 человек продолжают тушить масштабный пожар в "Эпицентре" в Первомайске

Почти 200 человек продолжают тушить масштабный пожар в "Эпицентре" в Первомайске

14:59 02.02.2021
Пожар в "Эпицентре" в Первомайске локализован на площади 4 тыс. кв.м - ГСЧС

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске локализован на площади 4 тыс. кв.м - ГСЧС

14:30 02.02.2021
Причиной пожара в "Эпицентре" в Первомайске стал поджог, есть двое пострадавших - источник

Причиной пожара в "Эпицентре" в Первомайске стал поджог, есть двое пострадавших - источник

13:58 02.02.2021
Здание "Эпицентра" в Первомайске горит на всей площади – ГСЧС

Здание "Эпицентра" в Первомайске горит на всей площади – ГСЧС

13:45 02.02.2021
В Первомайске горит "Эпицентр" – ГСЧС

В Первомайске горит "Эпицентр" – ГСЧС

14:52 29.01.2021
DEZEGA начала серийный выпуск гражданских изолирующих самоспасателей, планирует полностью занять рынок Украины

DEZEGA начала серийный выпуск гражданских изолирующих самоспасателей, планирует полностью занять рынок Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 5 082 новых случая COVID-19, выздоровели 9 933 человека – СНБО

За сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

Четыре человека погибло при пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья

В Запорожье пожар в областной инфекционной больнице, предварительно есть жертвы

ДТЭК объяснил полное отключение Запорожской ТЭС аварией на подстанции "Запорожьеоблэнерго"

ПОСЛЕДНЕЕ

В США снижается темп распространения коронавируса

В Украине за сутки 5 082 новых случая COVID-19, выздоровели 9 933 человека – СНБО

Ракета SpaceX стартовала на орбиту новой группой из 60 интернет-спутников Starlink

В Виннице правоохранителями задержан злоумышленник, который угрожал взорвать гранаты в квартире с семьей

В суд направлен обвинительный акт в отношении ОПГ обвиняемой в рейдерском захвате сельхозпредприятий на более 165 млн грн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 104,3 млн, число жертв - 2,26 млн

За сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

В Харькове пресечена деятельность конвертцентра с оборотом более 5 млрд грн

ЕС объявил Европейский план борьбы против рака

В Николаеве правоохранители разоблачили ОПГ наркодельцов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА