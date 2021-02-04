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07:59 04.02.2021

В суд направлен обвинительный акт в отношении ОПГ обвиняемой в рейдерском захвате сельхозпредприятий на более 165 млн грн

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В суд направлен обвинительный акт в отношении ОПГ обвиняемой в рейдерском захвате сельхозпредприятий на более 165 млн грн

В суд направлен обвинительный акт в отношении четырех лиц, которые совершили рейдерский захват сельхозпредприятий в Харьковской области стоимостью более 165 млн грн, сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

"Полтавской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц, которые в составе организованной группы совершили рейдерский захват сельхозпредприятий. Им инкриминируют противоправное завладение имуществом предприятий, подделки и использования официальных документов. Материалы в отношении организатора выделены в отдельное производство, пока он находится в розыске", – сказано в сообщении в телеграмм канале Офиса генпрокурора.

По данным следствия, участники преступной группировки путем подделки печатей, протоколов общего собрания, договоров купли-продажи и других документов осуществили рейдерский захват трех сельскохозяйственных обществ Харьковской области. Общая стоимость активов, присвоенных обвиняемыми, составила более 165 млн грн.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что во время досудебного расследования благодаря реализации комплекса следственно-оперативных мероприятий причиненные противоправными действиями убытки возмещены в полном объеме.

Теги: #земля #рейдеры #харьковская
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