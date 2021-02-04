Число заражений COVID-19 в мире превысило 104,3 млн, число жертв - 2,26 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро четверга составило 104 млн 389 тыс. 508 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 268 тыс. 678, выздоровели более 75 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 26 млн 554 тыс. 737 инфицированных COVID-19, зафиксирован 450 тыс. 681 летальный исход, излечились более 16 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 790 тыс. 183, число скончавшихся - 154 тыс. 703, поправились более 10,4 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 339 тыс. 420 заболевших, из них умерли 227 тыс. 563 человека, вылечились более 8,3 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 292,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 378 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 66.