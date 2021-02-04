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07:22 04.02.2021

За сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

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За сутки российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе два раза открывали огонь по украинским позициям из автоматического станкового и подствольного гранатометов, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 3 февраля, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди украинских защитников не было", – говорится в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в четверг.

В частности, недалеко от Гнутово противник открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. Также вблизи Водяного на Приазовье зафиксировано несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

"С начала текущих суток, 4 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сообщении.

Теги: #оос #сводка
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