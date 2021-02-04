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07:10 04.02.2021

В Харькове пресечена деятельность конвертцентра с оборотом более 5 млрд грн

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В Харькове пресечена деятельность конвертцентра с оборотом более 5 млрд грн

Киберспециалисты Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора пресекли в Харькове деятельность мощного конвертационного центра.

"Общий оборот средств, проходивших через центр составлял более 5 млрд грн", - сообщается на официальном сайте СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что к работе конвертационного центра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных. Они фактически проводили бестоварные операции (осуществляли т.н. налоговую скрутку), что наносило ущерб госбюджету в особо крупных размерах.

В ходе проведения обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов, а также в автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн грн. Было  изъято также более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность.

 

Теги: #конвертцентр #харьков
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