ЕС объявил Европейский план борьбы против рака

Европейская комиссия (ЕК) представила в среду план ЕС по борьбе с раком, который является главным приоритетом кабинета Урсулы фон дер Ляйен в области здравоохранения.

"В 2020 году, когда мы все боролись с пандемией COVID-19, многие из нас вели тихую битву против рака. В 2020 году от этой болезни мы потеряли 1,3 млн европейцев. К сожалению, число случаев растет. Вот почему сегодня мы представляем Европейский план борьбы с раком", - заявила глава Еврокомисии по случаю отмечаемого 4 февраля Всемирного дня борьбы с раком.

План устанавливает новый подход ЕС к профилактике, лечению и уходу за больными, уточняется в пресс-релизе ЕК. Он затронет все аспекты борьбы с этой болезнью: от профилактики до качества жизни больных раком и преодолевших его. Особое внимание уделено действиям, которыми ЕС может принести наибольшую пользу.

План охватывает и смежные области жизни: занятость, образование, социальную политику, защиту окружающей среды и климатической изменение, транспорт, налогообложение. Он выстроен вокруг четырех ключевых направлений действий, 10 основных и ряда вспомогательных проектов. В его реализации будет использован весь набор инструментов финансирования, имеющийся в распоряжении Брюсселя. Непосредственно на мероприятия по борьбе с раком выделяется 4 млрд евро через программы EU4Health, Horizon Europe и Digital Europe.

Четыре главных направления плана - профилактика, раннее выявление, диагностика и лечение, улучшение качества жизни больных и вылечившихся. По каждому из них поставлены количественные цели. Например, к 2040 году предполагается снизить долю курящих до менее 5% населения ЕС.

Для поддержки новых технологий, исследований и инноваций будет открыт Центр знаний по раку, который поможет координировать проекты на уровне ЕС. Особое внимание будет уделено детскому проекту.

По данным ЕК, в 2020 году рак был диагностирован у 2,7 млн жителей ЕС. За год от него погибли 1,3 млн человек. Общий экономический ущерб от рака в странах союза оценивается в более чем 100 млрд евро в год.

Согласно плану, при отсутствии радикальных мер к 2035 году число случаев рака увеличится почти на четверть. Брюссель признает, что пандемия COVID-19 оказала серьезное влияние на борьбу с раком, нарушив лечение, отсрочив диагностику и вакцинацию, ограничив доступ к лекарствам.