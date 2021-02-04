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03:58 04.02.2021

При пожаре в больнице Запорожья погибла врач и трое пациентов

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При пожаре в больнице Запорожья погибла врач и трое пациентов

В результате пожара в Запорожской областной клинической больнице, возникшего в ночь на четверг, погибли четверо людей – врач и трое пациентов, сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Как сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" пожар возник в одной из палат реанимации, находящейся на первом этаже многоэтажного корпуса Запорожской областной клинической больницы.

Прибывший на место происшествия Старух рассказал журналистам, что погибла женщина – врач 1994 г.р. и трое пациентов, которые во время возгорания проходили процедуру искусственной вентиляции легких.

В пресс-службе ГСЧС в Запорожской области сообщили, что информацию о пожаре в медучреждении Служба спасения "101" получила 3 февраля в 23.25, и уже 00.19 возгорание на площади 20 кв.метров было ликвидировано.

Во время поисково-спасательных работ пожарные обнаружили тела 4 людей, среди которых 1 медработник.

Известно, что еще 8 человек пожарным удалось эвакуировать из очага возгорания, из них 2 медработника были госпитализированы.

Для спасателей, контактировавших с больными, была проведена санобработка на посту дезинфекции, созданному на территории больницы. Для тушения пожара привлекались 60 пожарных и 16 единиц спецтехники.

Ведется расследование. Причины возгорания устанавливаются.

Теги: #жертвы #больница #пожар #запорожье
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