Экс-сотрудник ГФС мошенническим путем завладел домом в Харьковской области

Территориальное управление Государственного бюро расследований (ГБР) в Полтаве, сообщило о подозрении бывшему сотруднику Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Харьковской области и его гражданской супруге по факту мошеннического завладения жилым домом на территории области.

"По предварительной информации, находясь в должности заместителя начальника одного из отделов оперативного управления ГУ ГФС в Харьковской области, в сговоре с другими лицами, в том числе с собственной гражданской женой, чиновник организовал преступную схему завладения чужим недвижимым имуществом в особо крупных размерах", - сообщается на официальном сайте ГБР.

По данным ведомства, подозреваемые обманным путем, злоупотребляя доверием собственников имущества и используя поддельную юридическую документацию, необходимую для перехода права собственности, в течение 2020 года незаконно завладели жилым домом, стоимость которого составляет более 750 тыс. грн.

По месту жительства подозреваемых проведены санкционированные обыски. Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Кроме того, устанавливаются возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности фигурантов уголовного производства и их сообщников.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве, открытом по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса осуществляет прокуратура Харьковской области, оперативное сопровождение – областное управление СБУ.

Источник: https://dbr.gov.ua/news/kolishnogo-posadovcya-dfs-pidozryuyut-u-shahrajskomu-zavolodinni-budinkom-na-harkivshhini