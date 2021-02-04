Четыре человека погибло при пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья

При пожаре Областной инфекционной клинической больницы Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"3 февраля в 23:25 в г.Запорожье по Гвардейскому бульвару, 142, на территории КНП "Областная инфекционная клиническая больница" Запорожского облсовета на первом этаже пятиэтажного здания лечебного корпуса возник пожар. В результате пожара погибли 4 человека и 2 человека пострадали", – сказано в сообщении на сайте ГСЧС г.Запорожье в ночь на четверг.

В ведомстве подчеркнули, что подразделениями ГСЧС спасены 8 человек.

4 февраля в 00:19 пожар ликвидирован. К тушению привлекалось 58 чел. и 15 ед. техники ГСЧС.