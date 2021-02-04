Минкультуры обратилось к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с заблокированными телеканалами

Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось к Национальной киностудии имени А.Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с заблокированными накануне телеканалами 112, ZIK и NewsOne, сообщил министр культуры Александр Ткаченко

"Это решение (СНБО – ИФ Украина) многогранное, поскольку оно касается как лицензии, так и деятельности этих телеканалов на территории государственных предприятий. Мы направили сегодня письмо киностудии Довженко о прекращении сотрудничества с этими телеканалами, поскольку они находятся на территории государственной киностудии" - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в среду вечером.

Ткаченко также сообщил, что санкции предусматривают запрет на деятельность этих телеканалов на территории государственных предприятий.

По его словам, направлено обращение в Youtube, чтобы вещание заблокированными телеканалами прекратили в соцсетях.