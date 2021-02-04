В Запорожье пожар в областной инфекционной больнице, предварительно есть жертвы

В Запорожье в ночь на четверг загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. По предварительной информации есть погибшие.

Спасатели ГСЧС региона подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" факт возгорания многоэтажного корпуса Запорожской областной инфекционной больницы.

Они отметили, что на данный момент на месте работают пожарные, скорая, полиция.

Ведется массовая эвакуация пациентов медучреждения. По предварительным данным спасателей, в результате пожара погибли 3 человека.