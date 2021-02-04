События

00:53 04.02.2021

В Запорожье пожар в областной инфекционной больнице, предварительно есть жертвы

1 мин читать
В Запорожье пожар в областной инфекционной больнице, предварительно есть жертвы

В Запорожье в ночь на четверг загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. По предварительной информации есть погибшие.

Спасатели ГСЧС региона подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" факт возгорания многоэтажного корпуса Запорожской областной инфекционной больницы.

Они отметили, что на данный момент на месте работают пожарные, скорая, полиция.

Ведется массовая эвакуация пациентов медучреждения. По предварительным данным спасателей, в результате пожара погибли 3 человека.

Теги: #жертвы #пожар #запорожье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:48 02.02.2021
Спасатели потушили пожар в первомайском "Эпицентре"

Спасатели потушили пожар в первомайском "Эпицентре"

16:51 02.02.2021
Почти 200 человек продолжают тушить масштабный пожар в "Эпицентре" в Первомайске

Почти 200 человек продолжают тушить масштабный пожар в "Эпицентре" в Первомайске

14:59 02.02.2021
Пожар в "Эпицентре" в Первомайске локализован на площади 4 тыс. кв.м - ГСЧС

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске локализован на площади 4 тыс. кв.м - ГСЧС

14:30 02.02.2021
Причиной пожара в "Эпицентре" в Первомайске стал поджог, есть двое пострадавших - источник

Причиной пожара в "Эпицентре" в Первомайске стал поджог, есть двое пострадавших - источник

13:58 02.02.2021
Здание "Эпицентра" в Первомайске горит на всей площади – ГСЧС

Здание "Эпицентра" в Первомайске горит на всей площади – ГСЧС

13:45 02.02.2021
В Первомайске горит "Эпицентр" – ГСЧС

В Первомайске горит "Эпицентр" – ГСЧС

14:52 29.01.2021
DEZEGA начала серийный выпуск гражданских изолирующих самоспасателей, планирует полностью занять рынок Украины

DEZEGA начала серийный выпуск гражданских изолирующих самоспасателей, планирует полностью занять рынок Украины

09:18 27.01.2021
В Баштанке на Николаевщине горел магазин мебели

В Баштанке на Николаевщине горел магазин мебели

20:19 26.01.2021
В Украине уже создано более 500 групп из работников ГСЧС и полиции для отработки домов престарелых и других подобных учреждений – Минрегион

В Украине уже создано более 500 групп из работников ГСЧС и полиции для отработки домов престарелых и других подобных учреждений – Минрегион

10:05 25.01.2021
Скончался один из пострадавших в результате пожара в харьковском доме престарелых

Скончался один из пострадавших в результате пожара в харьковском доме престарелых

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ДТЭК объяснил полное отключение Запорожской ТЭС аварией на подстанции "Запорожьеоблэнерго"

На Запорожской ТЭС произошла авария, Энергодар остался без света и воды

МВД будет четко выполнять решение СНБО и указ президента о санкциях - Аваков

Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи на Донбассе

США поддерживают санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK - посольство

ПОСЛЕДНЕЕ

Минкультуры обратилось к киностудии Довженко с просьбой прекратить сотрудничество с заблокированными телеканалами

Дело о возможном нарушении прав малышей из детдома на съемках фильма "Дау" в Харькове закрыто, нет состава преступления

На ЗаТЭС начаты пусковые работы по включению ее в сеть – замминистра энергетики Бойко

ДТЭК объяснил полное отключение Запорожской ТЭС аварией на подстанции "Запорожьеоблэнерго"

Подразделения МВД Украины готовы к возможным провокационным действиям сторонников заблокированных телеканалов – Шкиряк

Командование Медсил ВСУ опровергло информацию о смерти военного в госпитале

На Запорожской ТЭС произошла авария, Энергодар остался без света и воды

Оснований для переформатирования коалиции нет – Разумков

Кабмин назначил госсекретарем Минагропрода директора департамента персонала Госгеокадастра Авраменко

На пост руководителя Госкосмоса претендуют трое кандидатов - Уруский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА