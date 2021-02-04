Дело о возможном нарушении прав малышей из детдома на съемках фильма "Дау" в Харькове закрыто, нет состава преступления

Уголовное производство, открытое в связи с возможным нарушением прав и свобод детей из детдома, совершенным во время съемок в Харькове фильма "Дау. Дегенерация" российского режиссера Ильи Хржановского, закрыто.

"На основании собранных во время досудебного расследования неопровержимых доказательств работники полиции пришли к выводу, что в действиях лиц, которые занимались организацией и проведением съемок фильма "Дау. Дегенерация" с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных преступлений", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В информации отмечается, что полицейские допросили директора Харьковского детского дома, воспитанники которого участвовали в съемках, медсестер, сопровождавших младенцев, других работников учреждения, а также представителей творческой группы, работавших над созданием фильма. На основании собранных данных следователи пришли к выводу, что в "Дау. Дегенерация", нет пропаганды культ насилия и жестокости. Поэтому было вынесено постановление о закрытии уголовного производства на основании ст.110, п.2 ч.1 ст.284 (отсутствие события уголовного правонарушения) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось, в апреле 2020 года уполномоченный по правам детей Николай Кулеба сообщил, что обратился в полицию в связи с использованием малышей при съемках сцен насилия в фильме "Дау. Дегенерация".

"В сети появилась информация и кадры по использованию детей в съемках фильма "Дау. Дегенерация". Добавлю изображение для понимания того, в каких ужасных кадрах приняли участие дети. По полученной предварительно информации в съемках использовали детей из дома ребенка. В кадрах - дети. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь!... Достоверность этих фактов, а также то, кто разрешил использование детей должна расследовать полиция, к которой я уже обратился с соответствующим запросом", - написал Кулеба на своей странице в Facebook.

Ювенальные прокуроры прокуратуры Харьковской области зарегистрировали уголовные производства по ч.2 ст.127 (пытки), ч.3 ст.300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия) УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве было поручено следственному управлению Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством ювенальных прокуроров прокуратуры области.