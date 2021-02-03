На ЗаТЭС начаты пусковые работы по включению ее в сеть – замминистра энергетики Бойко

На Запорожской ТЭС начаты пусковые операции по включению блоков станции в сеть, сообщил замминистра энергетики Юрий Бойко.

"3 февраля 21-26 на ЗаТЭС начаты пусковые операции относительно включения блоков станции в сеть", – написал он на своей Facebook-странице поздно вечером в среду.

Согласно его сообщению, блоки ЗаТЭС № 2,3,4 суммарной мощностью 725 МВт отключились под действеим технологических защит после отключения воздушной линии 150 кВ и блока автотрансформаторов вследствие короткого замыкания в сети.

При этом он отметил, что причина этого замыкания, а также работа электрических защит будет установлена комиссией по расследованию.

Бойко указал, что все потребители запитаны к сети.

Как сообщалось, энергохолдинг ДТЭК, которому принадлежит Запорожская ТЭС, объяснил ее полное отключение от энергосистемы в 19.25 3 февраля замыканием на подстанции "Луч" оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго".

В результате аварии Энергодар остался без света и воды.