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22:29 03.02.2021

Подразделения МВД Украины готовы к возможным провокационным действиям сторонников заблокированных телеканалов – Шкиряк

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Подразделения МВД Украины готовы к возможным провокационным действиям сторонников заблокированных телеканалов – Шкиряк

Правоохранители контролируют ситуацию с возможными провокационными действиями сторонников заблокированных накануне телеканалов, готовы действовать в рамках полномочий, заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

"Мы внимательно следим за событиями последних дней в связи с решением СНБО относительно блокирования телеканалов враждебной пропаганды и применения санкций против информационных сателлитов Кремля и введением его в действие президентом Украины. Сейчас нам поступает оперативная информация о возможных попытках дестабилизации ситуации, путем осуществления силовых провокаций, а также разжигание вражды и гражданского противостояния со стороны внешних и внутренних деструктивных сил", – цитирует Шкиряка пресс-служба ведомства на странице в Фейсбук в среду вечером.

Советник министра подчеркнул, что МВД предостерегает возможных инициаторов и организаторов подобных преступных сценариев, подчеркивая неотвратимость наказания в случае совершения преступлений против государства Украина.

"В случае попыток осуществления любых преступных и провокационных действий, призывов к нарушению территориальной целостности, массовых беспорядков, а также провоцирование силовых и насильственных действий, противоречащих законам Украины, - подразделения Национальная полиция Украины и Национальная гвардия Украины будут реагировать в рамках полномочий, предоставленных им Законом и Конституцией Украины", - подчеркнул Шкиряк.

Он добавил, что правоохранители "не дадут никаких шансов пророссийским враждебным силам расколоть наше общество и разорвать нашу страну. Они будут достойно защищать народ Украины, целостность и неприкосновенность нашего суверенного государства".

Теги: #телеканалы #мвд #протесты
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