ДТЭК объяснил полное отключение Запорожской ТЭС аварией на подстанции "Запорожьеоблэнерго"

Энергохолдинг ДТЭК, которому принадлежит Запорожская ТЭС, объяснил ее полное отключение от энергосистемы в 19.25 3 февраля замыканием на подстанции "Луч" оператора системы распределения "Запорожьеоблэнерго".

"Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии", – говорится в сообщении ДТЭК на сайте поздно вечером в среду.

Согласно сообщению, на момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока суммарной мощностью 750 МВт.

ДТЭК отметил, что планирует начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов и синхронизирует свои действия с НЭК "Укрэнерго".

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в г. Энергодаре, но в данный момент энергоснабжения города восстановлено, указано в сообщении.

Со своей стороны городской голова Энергодара Дмитрий Орлов на своей странице в сети Facebook в среду поздно вечером подчеркнул, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме и поводов для паники нет, но ситуация с ЗаТЭС требует профессионального анализа и расследования.

По его словам, почти полностью возобновлено энергоснабжение жилищного фонда, а также очистных сооружений, ведется возобновление водоснабжения.

Как сообщалось, в Энергодаре Запорожской области 3 февраля на тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город остался без света и воды.