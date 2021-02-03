На Запорожской ТЭС произошла авария, Энергодар остался без света и воды

В Энергодаре Запорожской области 3 февраля на тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город остался без света и воды, сообщил депутат Энергодарского горсовета Анатолий Анохин.

"Весь город без света… По всем признакам – серьезная авария на самой ЗаТЭС. Гул, который все слышали - аварийный сброс пара на ТЭС… Может быть даже с остановкой блока. Мобильная связь перегружена. Воды нет – остановились насосы", – написал депутат на своей странице в Фейсбук в среду.

По его словам, также пропало водоснабжение.