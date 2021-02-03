Оснований для переформатирования коалиции нет – Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований для переформатирования коалиции

"Я не вижу сегодня для этого оснований", - сказал Разумков в эфире телеканал "Прямий" в среду вечером.

Он отметил, что монобольшинство с правами коалиции (фракция "Слуга народа" - ИФ) "по состоянию на сегодня продолжает работать".

По его словам, во фракции "Слуга народа" народных депутатов "более чем достаточно…, чтобы говорить, что сегодня существует коалиция в стенах парламента".

Согласно информации на сайте Верховной Рады во фракции "Слуга народа" - 245 нардепов.