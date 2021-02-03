Кабмин назначил госсекретарем Минагропрода директора департамента персонала Госгеокадастра Авраменко

Правительство Украины назначило госсекретарем недавно восстановленного Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Екатерину Авраменко, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram-канале по итогам заседания в среду.

Согласно данным Единого госреестра деклараций, ранее Авраменко занимала должность директора департамента управления персоналом в Госгеокадастре, руководитель которого Роман Лещенко в середине декабря был назначен главой Минагропрода.

В своей электронной декларации Авраменко указала, что с 2017 года владеет комнатой в Киеве площадью 25,5 кв. м и $17 тыс. наличных.