Рада в четверг не будет рассматривать вопрос назначения Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики - Разумков

Вопрос назначения и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Верховная Рада в четверг рассматривать не будет, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Завтра такой возможности не существует… а далее посмотрим", - сказал Разумков в эфире телеканал "Прямой" в среду вечером.

Спикер напомнил процедуру назначения на эту должность - решение фракции, фракция вносит представление премьер-министру, который готовит пакет документов и передает их в Верховную Раду, затем представление главы Кабмина рассматривает профильный комитет и "только после этого этот вопрос может попасть в зал Верховной Рады".

"По состоянию на сегодня… таких документов от Кабинета министров нет, тем более я знаю, что и заседания фракции не было", - подчеркнул спикер.

Разумков также отметил, что во время двух предыдущих голосований он не поддерживал кандидатуру Витренко.