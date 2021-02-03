События

20:12 03.02.2021

Рада в четверг не будет рассматривать вопрос назначения Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики - Разумков

1 мин читать
Рада в четверг не будет рассматривать вопрос назначения Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики - Разумков

Вопрос назначения и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики Верховная Рада в четверг рассматривать не будет, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Завтра такой возможности не существует… а далее посмотрим", - сказал Разумков в эфире телеканал "Прямой" в среду вечером.

Спикер напомнил процедуру назначения на эту должность - решение фракции, фракция вносит представление премьер-министру, который готовит пакет документов и передает их в Верховную Раду, затем представление главы Кабмина рассматривает профильный комитет и "только после этого этот вопрос может попасть в зал Верховной Рады".

"По состоянию на сегодня… таких документов от Кабинета министров нет, тем более я знаю, что и заседания фракции не было", - подчеркнул спикер.

Разумков также отметил, что во время двух предыдущих голосований он не поддерживал кандидатуру Витренко.

 

Теги: #голосование #витренко #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:38 03.02.2021
Оснований для переформатирования коалиции нет – Разумков

Оснований для переформатирования коалиции нет – Разумков

19:47 03.02.2021
Корниенко: Вопрос назначения Витренко 1-м вице-премьером - министром энергетики вновь будет вынесен на голосование в Раду

Корниенко: Вопрос назначения Витренко 1-м вице-премьером - министром энергетики вновь будет вынесен на голосование в Раду

19:45 03.02.2021
Профильный комитет Рады просит Разумкова ускорить проведение парламентских слушаний о противодействии фейкам

Профильный комитет Рады просит Разумкова ускорить проведение парламентских слушаний о противодействии фейкам

10:23 03.02.2021
Данилов: голосование по санкциям против телеканалов проходило письменно, один член СНБО воздержался, еще один - в командировке

Данилов: голосование по санкциям против телеканалов проходило письменно, один член СНБО воздержался, еще один - в командировке

20:50 02.02.2021
Рада намерена урегулировать использование дронов, правила их регистрации, обязать страховать ответственность за причиненный ими вред

Рада намерена урегулировать использование дронов, правила их регистрации, обязать страховать ответственность за причиненный ими вред

20:17 02.02.2021
Рада отправила на доработку в комитет закон об электронных аграрных расписках

Рада отправила на доработку в комитет закон об электронных аграрных расписках

15:51 02.02.2021
В Раде начали сбор подписей за отставку Уруского

В Раде начали сбор подписей за отставку Уруского

10:16 02.02.2021
Разумков открыл пятую сессию Рады IX созыва

Разумков открыл пятую сессию Рады IX созыва

19:54 01.02.2021
"Слуга народа" перенесла рассмотрение вопроса по Сольскому до проведения соответствующей встречи в Офисе президента - Арахамия

"Слуга народа" перенесла рассмотрение вопроса по Сольскому до проведения соответствующей встречи в Офисе президента - Арахамия

13:37 01.02.2021
Рада сегодня исполняет роль пожарной команды – Гройсман

Рада сегодня исполняет роль пожарной команды – Гройсман

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВД будет четко выполнять решение СНБО и указ президента о санкциях - Аваков

Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи на Донбассе

США поддерживают санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK - посольство

Правительство Украины в ближайшее время примет решение о возвращении к адаптивному карантину

Шмыгаль: В Украину поставят только проверенную и безопасную вакцину от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин назначил госсекретарем Минагропрода директора департамента персонала Госгеокадастра Авраменко

На пост руководителя Госкосмоса претендуют трое кандидатов - Уруский

Спецпредставитель ОБСЕ призвала участников ТКГ к скорейшему решению открытых вопросов на пути к одновременному открытию КПВВ на Донбассе

Верховный суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи КС Украины Тупицкого

Мер Львова объявил об увольнении двух заместителей и управделами

В Международном суде ООН решили рассмотреть иск Ирана по вопросу санкций, несмотря на возражения США

ЕС осудил решение российского суда по Навальному

"Мироновский хлебопродукт" сменил юридическое наименование на "МХП"

Профильный комитет поддержал проект о разблокировке большой приватизации - замминистра экономики

Прошедшие вакцинацию туристы смогут посетить остров Пхукет без карантина с октября

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА