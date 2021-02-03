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20:10 03.02.2021

Спецпредставитель ОБСЕ призвала участников ТКГ к скорейшему решению открытых вопросов на пути к одновременному открытию КПВВ на Донбассе

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Спецпредставитель ОБСЕ призвала участников ТКГ к скорейшему решению открытых вопросов на пути к одновременному открытию КПВВ на Донбассе

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау призвала участников ТКГ к скорейшему решению открытых вопросов на пути к одновременному открытию КПВВ Золотое и Счастье Луганской области на Донбассе

В распространенном вечером в среду сообщении для печати Грау заявила, что «согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, среднее число нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта остается значительно ниже уровня, регистрируемого до вступления в силу Мер по его усилению 27 июля 2020 года. Данные Меры, согласованные ТКГ, в целом соблюдаются".

Однако на прошедшей в режиме видеоконференции встрече ТКГ в среду "были отмечены тенденции роста напряженности, выраженные в том числе в увеличении количества нарушений режима прекращения огня; в частности, 28 января СММ зафиксировала самый высокий их уровень с момента вступления в силу Мер по усилению режима прекращения огня".

Участники заседания Рабочей группы по безопасности обсуждали условия, необходимые для проведения ремонтно-восстановительных работ на газораспределительной станции вблизи г. Марьинка, включая возможности содействия СММ ОБСЕ при согласовании необходимых гарантий безопасности и обеспечении усиленного мониторинга проводимых работ.

Кроме того, констатировала Грау, обсуждалась общая ситуация безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня и эффективность функционирования координационного механизма по реагированию на его нарушения.

В фокусе дискуссий Политической рабочей группы были вопросы, связанные с выполнением поручения ТКГ разработать проект плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями.

Гуманитарная рабочая группа обсуждала порядок будущего функционирования новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области.

"Учитывая интересы населения в зоне конфликта, призываю участников ТКГ к скорейшему решению открытых вопросов на пути к одновременному открытию данных КПВВ", - заявила Грау.

Во время обсуждений в Рабочей группе также были затронуты вопросы взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом.

Дискуссии в Экономической рабочей группе были в основном посвящены вопросам обеспечения водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях Украины и проблемам экологии, в частности, вопросу международной инспекции объектов в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей, располагающих радиоактивными материалами, проинформировала Грау.

Теги: #ткг #обсе #донбасс
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