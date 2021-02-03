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19:58 03.02.2021

Верховный суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи КС Украины Тупицкого

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Верховный суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи КС Украины Тупицкого

В среду Верховный суд, проверив материалы искового заявления к президенту Украины о признании противоправным и отмене указа президента от 29 декабря 2020г № 607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украина", принял решение об отказе в открытии производства по делу, поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства.

"Верховный суд отметил, что согласно ч.2 ст.19 КАС Украины юрисдикция административных судов не распространяется на дела, в частности, отнесенные к юрисдикции Конституционного суда Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Верховного суда на странице в соцсети Фейсбук в среду.

Также суд отметил, что правовой статус президента Украины относится к сфере конституционных правоотношений, поэтому официальное толкование Конституции Украины, в частности, в этой части, как и решения вопроса о соответствии закона, иного правового акта (их отдельных положений) относительно объема полномочий президента Конституции Украины, также является исключительным полномочием Конституционного суда Украины.

В сообщении суда не говорится, кто выступал истцом в этом деле. Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", истец - глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" иуголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля.

1 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" с момента его принятия. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, регистрационный номер дела - № 9901/20/21.

 

Теги: #тупицкий #вс #кс #отказ
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