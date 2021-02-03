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19:45 03.02.2021

Профильный комитет Рады просит Разумкова ускорить проведение парламентских слушаний о противодействии фейкам

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Профильный комитет Рады просит Разумкова ускорить проведение парламентских слушаний о противодействии фейкам

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова планирует обратиться к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой после карантина провести одними из первых парламентские слушания на тему "Свобода слова или свобода лжи. Правда или фейки".

"Решение, которое принял комитет, напрямую не касается телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone, но опосредованно имеет отношение к этой ситуации также. В связи с тем, что большинство членов комитета не считают эти телеканалы СМИ, то есть в прямом понимании медиа, а пропагандистскими каналами, то мое предложение касалось того, чтобы обратиться к Разумкову с просьбой ускорить проведение парламентских слушаний на тему "Свобода слова или свобода лжи. Правда или фейки". Эти слушания были запланированы на 9 декабря 2020 года, но в связи с карантином были перенесены на неопределенное время, как и ещё восемь других. В своем обращении мы просим, чтобы после завершения карантина наши парламентские слушания были одними из первых, поскольку противодействие информационной войне и агрессии является актуальным. Для этого нужно наработать законодательные механизмы", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" председатель подкомитета по вопросам права граждан на информацию комитета Рады по вопросам свободы слова Татьяна Цыба (фракция "Слуга народа") в среду.

Она уточнила, что в рамках подготовки этих слушаний профильный комитет нарабатывает рекомендации и проводит консультации с экспертами, которые "помогают определить, что является пропагандой, что - журналистской этикой, а что - манипуляциями".

"Это очень сложные понятия. Все как-то интуитивно это принимают, но в законодательном поле они не прописаны, нет определений, основываясь на которые можно было бы привлечь к ответственности те или иные каналы", - уточнила парламентарий.

Она также добавила, что во время заседания также звучали предложения о принятии решение относительно отмены указа президента о санкциях против телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone, но они не нашли поддержки большинство членов комитета.

По словам Цыбы, заседание комитета, которое началось в 14:30, длилось несколько часов. Участие в нем принимали представители телеканала "112 Украина" и председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины Тараса Козака (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), а также восьми компаний - учредителей телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone, сообщила пресс-служба Офиса президента

В свою очередь "112", "ZIK" и "NewsOne" заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

Теги: #противодействие #фейки #рада
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