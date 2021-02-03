Мер Львова объявил об увольнении двух заместителей и управделами

Городской голова Львова Андрей Садовой объявил об уходе с занимаемых должностей двоих своих заместителей и управляющей делами горисполкома, сообщил Садовой на своей странице в Facebook.

"Геннадий Васькив – заместитель городского головы по финансово-экономическим вопросам, Сергей Бабак – заместитель головы по вопросам безопасности и Марта Литвинюк – управляющая делами горисполкома, все они приняли решение завершить работу на указанных должностях", – написал Андрей Садовой.

По словам Садового, завтра на сессии горсовета депутаты рассмотрят новую структуру исполнительных органов и состав исполнительного комитета.

В то же время ряд местных СМИ сообщают о том, что функции заместителя по экономическими вопросам передают другому заместителю – Андрею Москаленко, а Сергей Бабак останется советником городского головы Львова.

До объявления об уходе двоих заместителей у Садового насчитывалось 7 замов.