В Международном суде ООН решили рассмотреть иск Ирана по вопросу санкций, несмотря на возражения США

Международный суд ООН отклонил возражения юристов США о том, что у него нет юрисдикции для рассмотрения иска Тегерана против Вашингтона о санкциях, сообщает в среду Associated Press.

"Пятнадцатью голосами против одного суд постановил, что он обладает юрисдикцией рассмотреть заявление Исламской Республики Иран от 16 июля 2018 г. на основании второго параграфа 21 статьи Договора о дружбе, экономических отношениях и консульских правах 1955 года", - говорится в постановлении суда.

Ранее суд ООН уже выносил решение о том, что обладает юрисдикцией рассматривать иск Ирана, однако США возразили против этого решения.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в среду приветствовал решение международного суда ООН и назвал "еще одной судебной победой Ирана".

"Иран всегда полностью соблюдал международные законы. Настало время и для США выполнять свои международные обязательства", - написал Зариф в твиттере.

Иран 16 июля 2018 года подал в Международный суд ООН иск с требованием признать незаконным решение США возобновить и ужесточить санкции против Тегерана. По мнению Ирана, санкции нарушают двустороннее соглашение 1955 года, известное как Договор о дружбе.