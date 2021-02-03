События

19:02 03.02.2021

Профильный комитет поддержал проект о разблокировке большой приватизации - замминистра экономики

1 мин читать
Профильный комитет поддержал проект о разблокировке большой приватизации - замминистра экономики

Парламентский комитет по вопросам экономического развития поддержал правительственный законопроект №4543 о разблокировке большой приватизации, сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

"Комитет поддержал правительственный законопроект №4543 о разблокировке большой приватизации. Будем ожидать рассмотрения в зале Верховной Рады уже в ближайшее время", - написала она в Facebook в среду.

Как сообщалось, большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который установил ограничения на проведение приватизации больших объектов - как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроект №4543 предлагает исключить эту норму.

Теги: #приватизация #законотворчество
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:45 18.01.2021
Государство рискует потерять 12 млрд грн от приватизации в 2021г из-за скоординированного сопротивления силовиков и олигархических групп - ФГИ

Государство рискует потерять 12 млрд грн от приватизации в 2021г из-за скоординированного сопротивления силовиков и олигархических групп - ФГИ

14:08 05.01.2021
ФГИ готовит конкурс по отбору советников для приватизации облэнерго

ФГИ готовит конкурс по отбору советников для приватизации облэнерго

10:49 05.01.2021
ФГИ просит расследовать саботаж решения правительства о передаче Фонду объектов

ФГИ просит расследовать саботаж решения правительства о передаче Фонду объектов

13:54 04.01.2021
Стартовая цена ОГХК на приватизационном аукционе будет от 3 до 5 млрд грн – глава ФГИ

Стартовая цена ОГХК на приватизационном аукционе будет от 3 до 5 млрд грн – глава ФГИ

13:25 04.01.2021
Поступления от приватизации в 2020г выросли в 2,5 раза – глава ФГИ

Поступления от приватизации в 2020г выросли в 2,5 раза – глава ФГИ

18:24 30.12.2020
В 2021 году в Украине будет приватизировано не менее 4-х тюрем – глава Минюста

В 2021 году в Украине будет приватизировано не менее 4-х тюрем – глава Минюста

15:23 24.12.2020
Шмыгаль предпочитает приватизацию госТЭЦ передаче их в управление "Нафтогазу"

Шмыгаль предпочитает приватизацию госТЭЦ передаче их в управление "Нафтогазу"

19:35 23.12.2020
ФГИ планирует запустить первые аукционы по большой приватизации во II-кв. - 2021

ФГИ планирует запустить первые аукционы по большой приватизации во II-кв. - 2021

14:24 23.12.2020
Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

Кабмин просит Раду поддержать приватизацию в 2021 ОПЗ, ОГХК, облэнерго и ТЭЦ

18:12 09.12.2020
Кабмин передал 18 предприятий госсобственности из состава "Укроборонпрома" в управление ФГИ для приватизации

Кабмин передал 18 предприятий госсобственности из состава "Укроборонпрома" в управление ФГИ для приватизации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВД будет четко выполнять решение СНБО и указ президента о санкциях - Аваков

Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи на Донбассе

США поддерживают санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK - посольство

Правительство Украины в ближайшее время примет решение о возвращении к адаптивному карантину

Шмыгаль: В Украину поставят только проверенную и безопасную вакцину от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Оснований для переформатирования коалиции нет – Разумков

Кабмин назначил госсекретарем Минагропрода директора департамента персонала Госгеокадастра Авраменко

На пост руководителя Госкосмоса претендуют трое кандидатов - Уруский

Рада в четверг не будет рассматривать вопрос назначения Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики - Разумков

Спецпредставитель ОБСЕ призвала участников ТКГ к скорейшему решению открытых вопросов на пути к одновременному открытию КПВВ на Донбассе

Верховный суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи КС Украины Тупицкого

Корниенко: Вопрос назначения Витренко 1-м вице-премьером - министром энергетики вновь будет вынесен на голосование в Раду

Профильный комитет Рады просит Разумкова ускорить проведение парламентских слушаний о противодействии фейкам

Мер Львова объявил об увольнении двух заместителей и управделами

В Международном суде ООН решили рассмотреть иск Ирана по вопросу санкций, несмотря на возражения США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА