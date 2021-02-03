Профильный комитет поддержал проект о разблокировке большой приватизации - замминистра экономики

Парламентский комитет по вопросам экономического развития поддержал правительственный законопроект №4543 о разблокировке большой приватизации, сообщила заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

"Комитет поддержал правительственный законопроект №4543 о разблокировке большой приватизации. Будем ожидать рассмотрения в зале Верховной Рады уже в ближайшее время", - написала она в Facebook в среду.

Как сообщалось, большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который установил ограничения на проведение приватизации больших объектов - как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроект №4543 предлагает исключить эту норму.