События

19:05 03.02.2021

ЕС осудил решение российского суда по Навальному

2 мин читать
ЕС осудил решение российского суда по Навальному

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель распространил в среду заявление от имени 27 стран Евросоюза с осуждением решения о замене условного срока на реальный российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

"Европейский союз осуждает судебное решение российских властей по г-ну Навальному и считает его неприемлемым, поскольку оно имеет политическую подоплеку и противоречит международным обязательствам России в области прав человека", - говорится в документе, распространенном в Брюсселе.

"Европейский союз постоянно призывал российские власти соблюдать свои национальные и международные обязательства по уважению и обеспечению прав человека и равенства перед законом, включая право на справедливое судебное разбирательство", - напоминают в Евросоюзе в связи с решением московского суда от 2 февраля, в результате которого Навальному придется провести два года и восемь месяцев в колонии общего режима.

В заявлении ЕС обращается внимание на то, что судебное решение состоялось "по обвинению в нарушении условного срока, когда г-н Навальный выздоравливал в Германии после покушения с отравлением, причиненным в Российской Федерации военным химическим веществом".

В документе также отмечается, что Европейский суд по правам человека уже определил в своем решении от 2017 года, что "осуждение г-на Навального было произвольным и явно необоснованным".

"ЕС повторяет свой призыв к немедленному и безоговорочному освобождению г-на Навального, а также всех тех граждан и журналистов, которые были задержаны за осуществление своих прав на мирные собрания и свободу выражения мнений", - заявляют в Брюсселе.

По оценке Евросоюза, "эти события подтверждают постоянную негативную тенденцию сужения пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов в Российской Федерации".

"Европейский союз вернется к этому вопросу на предстоящем заседании Совета по иностранным делам (22 февраля - ИФ) и обсудит его последствия и возможные дальнейшие действия", - заявил от имени ЕС глава европейской дипломатии накануне своего визита в Россию 4-5 февраля.

Теги: #позиция #ес #россия #навальный
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:35 03.02.2021
В ЕС оценивают последствия введения санкций против 112, NewsOne и ZIK

В ЕС оценивают последствия введения санкций против 112, NewsOne и ZIK

14:05 03.02.2021
В ЕС позитивно оценили санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK

В ЕС позитивно оценили санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK

13:36 03.02.2021
Посол ЕС указал на необходимость дальнейших шагов в борьбе с коррупцией в Украине

Посол ЕС указал на необходимость дальнейших шагов в борьбе с коррупцией в Украине

13:26 03.02.2021
ЕС ожидает, что Украина откажется от локализации в сфере госзакупок

ЕС ожидает, что Украина откажется от локализации в сфере госзакупок

12:31 03.02.2021
Сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не санкций - Разумков

Сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не санкций - Разумков

05:28 03.02.2021
Лидеры Австрии и Канады требуют немедленного освобождения Навального

Лидеры Австрии и Канады требуют немедленного освобождения Навального

03:37 03.02.2021
Джонсон призвал к немедленному освобождению Навального

Джонсон призвал к немедленному освобождению Навального

02:15 03.02.2021
Сенатор США представит законопроект о санкциях в связи с ситуацией с Навальным

Сенатор США представит законопроект о санкциях в связи с ситуацией с Навальным

01:02 03.02.2021
США обеспокоены приговором Навальному и призывают к его освобождению

США обеспокоены приговором Навальному и призывают к его освобождению

21:33 02.02.2021
Боррель считает приговор Навальному противоречащим принципу верховенства права

Боррель считает приговор Навальному противоречащим принципу верховенства права

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВД будет четко выполнять решение СНБО и указ президента о санкциях - Аваков

Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи на Донбассе

США поддерживают санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK - посольство

Правительство Украины в ближайшее время примет решение о возвращении к адаптивному карантину

Шмыгаль: В Украину поставят только проверенную и безопасную вакцину от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Оснований для переформатирования коалиции нет – Разумков

Кабмин назначил госсекретарем Минагропрода директора департамента персонала Госгеокадастра Авраменко

На пост руководителя Госкосмоса претендуют трое кандидатов - Уруский

Рада в четверг не будет рассматривать вопрос назначения Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики - Разумков

Спецпредставитель ОБСЕ призвала участников ТКГ к скорейшему решению открытых вопросов на пути к одновременному открытию КПВВ на Донбассе

Верховный суд отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи КС Украины Тупицкого

Корниенко: Вопрос назначения Витренко 1-м вице-премьером - министром энергетики вновь будет вынесен на голосование в Раду

Профильный комитет Рады просит Разумкова ускорить проведение парламентских слушаний о противодействии фейкам

Мер Львова объявил об увольнении двух заместителей и управделами

В Международном суде ООН решили рассмотреть иск Ирана по вопросу санкций, несмотря на возражения США

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА