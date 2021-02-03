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18:30 03.02.2021

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ у Гнутово из АГС, без потерь

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Российские наемники обстреляли позиции ВСУ у Гнутово из АГС, без потерь

В течение суток, 3 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", у Гнутово, оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета… Боевых потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.

Теги: #оос #ситуация
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