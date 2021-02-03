В Украине появится собственный Нью-Йорк, решил комитет Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения поддержал переименование пгт Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк, сообщил заместитель главы комитета Александр Качура (фракция "Слуга народа").

"Сегодня на заседании комитета государственной власти и местного самоуправления было принято решение по переименованию поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк", - написал депутат в Телеграм-канале.

Он отметил, что решение было принято "на основании представления Донецкой военно-гражданской администрации: в обращении написано, что это - историческое название населенного пункта, которое использовалось до 1951 года".