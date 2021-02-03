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17:43 03.02.2021

Самолет попавшей под санкции португальской JET4U находится в аэропорту "Киев" - источник

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Самолет попавшей под санкции португальской JET4U находится в аэропорту "Киев" - источник

В Украине на данный момент находится только один самолет, принадлежащий попавшим под санкции авиакомпаниям, а именно португальской JET4U LDA.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в авиаотрасли, по состоянию на 3 февраля 2021 года в Украине находится только один самолет, принадлежащий португальской авиакомпании JET4U LDA, попавшей в украинские санкционные списки.

По информации источника борт находится в международном аэропорту "Киев" им. Сикорского.

Как сообщалось, с 29 февраля 2021 года Украина ввела санкции против молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA за полеты в Россию и на временно оккупированные территории Украины с нарушением действующего законодательства. В частности, к обеим авиакомпаниям применены: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов. Эти санкции должны действовать до окончания срока временной оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины в отношении России о возмещении убытков в связи с оккупацией полуострова.

По данным источников агентства "Интерфакс-Украина", этими самолетами пользовались председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и народный депутат Тарас Козак при полетах в Москву.

Теги: #самолет #санкции
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