Данилов: в Украине много антиукраинских каналов и СНБО будет реагировать на них после поступления соответствующих документов

В Украине работает много телеканалов с антиукраинской повесткой, и после поступления подтверждающих это документов Совет национальной безопасности и обороны Украины будет вводить санкции в их отношении, заявляет секретарь СНБО Александр Данилов.

Отвечая на брифинге в среду на вопрос о том, что телеканалов, которые транслируют "совсем не проукраинские сюжеты", Данилов сказал: "Таких каналов очень много. В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы, именно документы, а не эмоции, будет соответствующее реагирование".

Он подчеркнул, что не имеет значения, в каком регионе Украины действует такой телеканал, реагирование будет одинаковым.

Говоря об уже веденных санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, секретарь СНБО сказал: "Для того, чтобы принять такое решение, нам нужны были соответствующие документы. Не нам, а службам соответствующих наших разведок, соответствующих наших специализированных служб, которые получают из бюджета за это деньги и которые отрабатываются на пользу нашего государства. Как только появились все эти основания, мы сразу же провели заседание Совета нацбезопасности и обороны и проголосовали".

По словам Данилова, прежде всего, такими основаниями является решение Верховной Рады и обращение Службы безопасности Украины с соответствующими документами в Аппарат СНБО. При этом часть документов являются засекреченными.

"Согласно закону о санкциях, есть пять институций, которые могут делать представления в СНБО для принятия этих санкций. Это президент Украины, Верховная Рада, Кабинет министров, Служба безопасности Украины и Национальный банк… Люди, которые подают эти документы, должны понимать, о чем речь. Единственное, что могу сказать, что часть этих документов являются секретными, потому что речь идет об информации, которую мы получаем их государства, которое на сегодняшний день осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране", - сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что часть санкций была принята с учетом решения Верховной Рады за 2018 год, и поблагодарил депутатов, которые приняли такое решение в 2018 года. "С 3 октября прошлого года, когда меня президент назначил секретарем нацбезопасности и обороны, мы сразу начали отрабатывать все документы, которые были нам в наследство с тех времен, которые были до нас. Готовить такие документы нужно очень тщательно, их нужно очень тщательно изучать и нужно иметь 100%-ную основу для того, чтобы принимать соответствующее решение", - отметил Данилов.

При этом он подчеркнул, что все происходящее "происходит в рамках закона и в рамках действующей нашей Конституции" и отметил, что "речь не идет о свободе слова – речь идет об информационном терроризме по отношению к нашей стране".

При этом Данилов, который был городским головой Луганска в 1994-1997 гг., а в 2005 году возглавлял Луганской областную государственную администрацию, подчеркнул, что причиной случившегося в Луганске является в том числе информационная политика и власть не может допустить повторения этого в других городах Украины. "Что касается закрытия этих каналов и ведения этих санкций, что было сделано вчера, я в Луганске видел собственными глазами, начиная с 94-го года, эту ползучую языковую оккупацию, эту ползучую дестабилизацию ситуации, и мы последствия сегодня видим – то, что сегодня там происходит. Мы не может допустить, чтобы это происходило по всей стране. Есть понимание информационного терроризма, которого мы не можем допустить", - сказал он.