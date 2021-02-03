Послы G7 назвали постпреду МВФ основные пункты процветания Украины

Послы стран "Большой семерки" (G7) встретились с постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгманом и согласились, что независимый Национальный банк Украины, крепкие антикоррупционные институции и комплексная судебная реформа являются основой процветания Украины и выполнения ею своих международных обязательств.

"Послы G7 имели полезный разговор с постпредом МВФ в Украине. Они приветствовали конструктивное взаимодействие Украины с МВФ и согласились, что независимый НБУ, крепкие антикоррупционные институции и комплексная судебная реформа являются основой процветания Украины и выполнения ею своих международных обязательств", - говорится в сообщении на странице послов стран G7 в Украине в Twitter в среду.