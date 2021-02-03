События

17:16 03.02.2021

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус": в списке "Отец" и "Земля кочевников"

2 мин читать
Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус": в списке "Отец" и "Земля кочевников"

Фильмы "Земля кочевников" с Фрэнсис МакДорманд и "Отец" с Энтони Хопкинсом поборются за награды американской премии "Золотой глобус", список номинантов был объявлен в среду.

На "Лучшую драму" 78-й премии "Золотой Глобус" претендуют: "Отец" Флориана Зеллера, "Манк" Дэвида Финчера и "Земля кочевников" Хлоя Чжао, "Девушка, подающая надежды" Эмералд Феннелл и "Суд над Чикагской семеркой" Аарона Соркина, объявили организаторы в понедельник.

В номинации "Лучшая комедия/мюзикл" представлены: "Борат 2", "Гамильтон", "Мьюзик", "Зависнуть в Палм-Спрингс" и "Выпускной".

За звание "Лучшего режиссера" поборются: Эмиральд Феннел, Дэвид Финчер, Реджина Кинг, Аарон Соркин и Хлоя Цжао.

В номинации "Лучший драматический актер" представлены: Риз Ахмед ("Звуки метала"), Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк") и Тахар Рахим ("Мавританец").

За награду в аналогичной женской номинации поборются: Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды"), Фрэнсис МакДорманд ("Земля кочевников"), Ванесса Кирби ("Фрагменты женщины"), Виола Дэвис ("Ма Рейни: Мать блюза") и Андра Дэй ("Соединённые Штаты против Билли Холидей").

На звание лучший актер в мюзикле/комедии претендуют: Саша Барон Коэн ("Борат 2"), Лин-Мануэль Миранда ("Гамильтон"), Дев Патель ("История Дэвида Копперфилда"), Джеймс Корден ("Выпускной") и Энди Сэмберг ("Зависнуть в Палм-Спрингс").

Лучшей комедийной актрисой может стать: Мария Бакалова ("Борат 2"), Кейт Хадсон ("Мьюзик"), Мишель Пфайффер ("Уйти не прощаясь"), Розамунд Пайк ("Аферистка") и Аня Тейлор-Джой ("Эмма").

В номинации "Лучший иностранный фильм" представлены - "Еще по одной" (Дания), "Ла Йорона" (Гватемала/Франция), "Вся жизнь впереди" (Италия), "Минари" (США) и "Ты и я" (Франция/США).

"Золотой глобус" - американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. "Золотой глобус" вручается каждый год в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

78-я церемония вручения наград премии "Золотой глобус" пройдет 28 февраля в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Номинанты премии будут участвовать в церемонии из разных уголков мира.

Теги: #номинанты #золотой_глобус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:38 24.07.2018
ФИФА назвала 10 номинантов на звание лучший игрок года

ФИФА назвала 10 номинантов на звание лучший игрок года

09:43 02.03.2016
Комитет Нобелевской премии мира в 2016 г.зафиксировал рекордное число номинантов

Комитет Нобелевской премии мира в 2016 г.зафиксировал рекордное число номинантов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВД будет четко выполнять решение СНБО и указ президента о санкциях - Аваков

Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи на Донбассе

США поддерживают санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK - посольство

Правительство Украины в ближайшее время примет решение о возвращении к адаптивному карантину

Шмыгаль: В Украину поставят только проверенную и безопасную вакцину от COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ у Гнутово из АГС, без потерь

В Украине появится собственный Нью-Йорк, решил комитет Рады

МВД будет четко выполнять решение СНБО и указ президента о санкциях - Аваков

Данилов о санкциях СНБО против телеканалов: Кто сказал, что эти люди не подконтрольны иностранному государству?

Данилов: в Украине много антиукраинских каналов и СНБО будет реагировать на них после поступления соответствующих документов

Самолет попавшей под санкции португальской JET4U находится в аэропорту "Киев" - источник

Офис президента начал инспекцию подразделений ВСУ, выполняющих задачи на Донбассе

Послы G7 назвали постпреду МВФ основные пункты процветания Украины

В ЕС оценивают последствия введения санкций против 112, NewsOne и ZIK

В Финляндии рекомендуют делать прививки от COVID-19 с интервалом в 12 недель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА