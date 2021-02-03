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16:35 03.02.2021

В ЕС оценивают последствия введения санкций против 112, NewsOne и ZIK

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В ЕС оценивают последствия введения санкций против 112, NewsOne и ZIK

В Европейском Союзе оценивают последствия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций в отношении трех телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"Нам известно, что 2 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против Тараса Козака, владельца трех телеканалов (112, NewsOne и ZIK TV). Мы оцениваем последствия этого решения. По словам украинских властей, это решение было принято на основании антитеррористического законодательства и расследования, установившего, что Козак получал средства с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами", - прокомментировал позицию ЕС агентству "Интерфакс-Украина" представитель Внешней дипломатической службы Питер Стано.

При этом он подчеркнул, что согласно Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, Евросоюз придает огромное значение независимости и свободе СМИ. "Украинский медиа-ландшафт был и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации. Хотя усилия Украины по защите своей территориальной целостности и национальной безопасности, а также по защите от манипуляций информацией являются законными, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, затрагивающих Украину, в том числе из-за рубежа, это не должно происходить за счет свободы СМИ и должно осуществляться при полном уважении основных прав и свобод и в соответствии с международными стандартами", - отметил Стано.

Кроме того, представитель европейской дипломатии высказал убеждение, что "любые принимаемые меры должны быть пропорциональны цели". "Мы внимательно следим за этим делом и свяжемся с украинскими властями для получения дополнительной информации. ЕС будет продолжать взаимодействовать с украинскими властями и делиться своим опытом в этом отношении", - добавил он.

 

Теги: #телеканалы #ес #санкции
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