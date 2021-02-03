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16:13 03.02.2021

Вопрос с допуском инспекции МАГАТЭ на территорию ОРДЛО не решен – Украинская делегация в ТКГ

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Вопрос с допуском инспекции МАГАТЭ на территорию ОРДЛО не решен – Украинская делегация в ТКГ

Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в ходе заседания на уровне глав делегаций заявила об обеспокоенности из-за нерешения вопроса с допуском Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

"Украинская сторона обеспокоена нерешенностью вопроса доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории ОРДЛО, в соответствии с запросом, который направило руководство организации в конце прошлого года", - сказано в сообщении в Telegram-канале по итогу очередного заседание Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций.

Также Украинская делегация подчеркивает, что основные технические условия, необходимые для восстановления полноценной работы КПВВ "Счастье" и "Золотое", будут выполнены правительством Украины инициативно.

"Речь идет, в частности, о предоставлении правительством Украины автобусов-челноков, которые должны перевозить пассажиров через линию разграничения и материального и технического обеспечения их работы. Также продолжается обсуждение технических условий возобновления ремонтных работ на газораспределительной станции (ГРС) в Марьинке, о чем стороны договорились на предыдущих встречах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом консультации происходят в рабочем режиме.

Теги: #магатэ #ордло
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