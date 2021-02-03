Дела, в которых фигурируют Байден и Порошенко, уже закрыты, сообщают в "Евросолидарности"

Открытые 22 января 2021 года уголовные производства, в которых фигурировали президент США Джозеф Байден и пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, в настоящее время уже закрыты, сообщает пресс-служба "Евросолидарности" со ссылкой на адвокатов Порошенко.

В сообщении, размещенном на сайте партии, адвокаты Порошенко напомнили, что уже после инаугурации Бадена по решению Печерского районного суда Киева было открыто производство, в котором фигурировали фамилии Байдена и Порошенко. Судебным решением Государственное бюро расследований обязано было зарегистрировать еще два производства.

"Это решение было выполнено в авральном порядке 22 января, то есть когда президент Байден начал уже выполнять обязанности президента США. По нашим данным, эти производства недавно поспешно закрыты, уже закрыты", - сказал адвокат Илья Новиков.

"Мы видим, когда речь идет не просто о расследованиях, которое могут повредить интересам государства, но и о расследованиях, которые становятся лично небезопасными и неудобными для руководства правоохранительных органов, они принимают очевидные решения быстро и без лишних разговоров", - отметил защитник лидера "Евросолидарности".

По его словам, 1 февраля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) подтвердила решение о закрытии производства по заявлению народного депутата Андрея Деркача, которое расследовало Национальное агентство по борьбе с коррупцией (НАБУ). "Апелляционный суд подтвердил решение антикоррупционного суда о закрытии того производства по заявлению депутат Деркача, которое известно как дело Байдена-Порошенко и расследовалось НАБУ", - цитирует Новикова "Европейская солидарность".

В свою очередь, адвокат Игорь Головань отметил: "Мы ставим вопрос о привлечении к ответственности Деркача, мы ставим вопрос о привлечении к ответственности Дубинского (народный депутат Александр Дубинский – ИФ) за их клевету".

По словам Голованя, в их информации содержатся заведомо неправдивые сообщения о преступлении, "это фактически деятельность, которая направлена на содействие подрывной деятельности государства-агрессора и против украинских интересов".

Как сообщалось, 27 января адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что в Украине через два дня после инаугурации Байдена на посту президента США было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина со стороны Порошенко и Байдена, занимавшего в то время пост вице-президента США.

"Кто же исполнители этой провокации? А исполнители все те же. Признанный международным сообществом агент государства-агрессора Деркач, Печерский суд и действующая украинская власть, которой манипулируют агенты государства-агрессора… То есть опять пытаются разрушить такого рода провокациями стратегическое партнерство между Украиной и США", - сказал Головань на брифинге.

29 января в Печерском суде заявили, что не принимали решений о возбуждении уголовных дел в отношении Байдена и Порошенко, в то же время сообщив об осуществляющемся по заявлению Деркача досудебном расследовании действий отдельных представителей международных организаций, фамилии которых не уточняются.

11 января текущего года Вашингтон включил в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины, в том числе Дубинский, и четыре базирующихся в Украине организации. Эти меры введены против них, поскольку в Вашингтоне утверждают, что они вмешивались в избирательный процесс в США. По сообщениям Минфина США, эти физлица связаны с Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года". Самого Деркача Минфин в пресс-релизе называет "российским агентом". Дубинский свою связь с Деркачом отрицает.

2 ферваля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил об исключении Дубинского из фракции "Слуга народа" согласно решению фракции от 1 февраля.