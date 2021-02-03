Фильм "Заражение" помог главе британского Минздрава в разработке программы вакцинации

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил в среду, что разработать стратегию по массовой вакцинации от коронавируса COVID-19 ему помог фильм "Заражение", снятый в 2011 году.

"В фильме показано, что момент наивысшего напряжения вокруг программы вакцинации по факту возникает не до ее внедрения, когда ученые и производители работают в темпе (над вакциной - ИФ), а после, когда возникает огромный спор вокруг порядка приоритетности", - рассказал Хэнкок в интервью ведущему телеканала LBC Нику Феррари.

"Так что я настоял на том, чтобы мы заказали достаточно (доз вакцины) для каждого взрослого, мы также довольно рано запросили клинические рекомендации по расстановке приоритетов и обнародовали их, чтобы не было большого спора о порядке приоритетности", - пояснил министр.

При этом Хэнкок подчеркнул, что фильм не был "основным источником" информации для создания стратегии, отметив, что возникнет глобальная нехватка вакцин.

По данным издания Evening Standard, Хэнкок отклонил рекомендации заказать 30 млн доз вакцины производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета и вместо этого сделал заказ на 100 млн доз препарата.

"Я не собирался довольствоваться меньшим", - заявил глава британского минздрава.

Хэнкок в эфире программы Good Morning Britain на канале ITV также заявил, что с помощью фильма он получил "инсайт" о потенциальном международном давлении в связи с вакциной.

"Я посмотрел фильм, он на самом деле основан на рекомендациях очень серьезных эпидемиологов", - сказал министр.

По данным телеканала Sky News, Хэнкок неоднократно напоминал своим советникам о "Заражении".

"Он постоянно говорил о концовке фильма", - заявил телеканалу бывший советник министерства здравоохранения.

"Он постоянно быть действительно в курсе с самого начала, во-первых, о том, что вакцины очень важны, а во-вторых, что когда вакцину разработают, мы столкнемся с ее чрезвычайной глобальной борьбой за нее", - сказал он.

В фильме-катастрофе 2011 года "Заражение" сыграли такие известные актеры как Метт Дэймон, Кейт Уинслет, Марион Котийяр, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу и другие. Кинокартина рассказывает о борьбе человечества со смертельной инфекцией.

Фильм стал особо популярен в 2020 году в связи с начавшейся пандемией коронавируса COVID-19.