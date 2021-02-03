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14:55 03.02.2021

Кабмин ликвидировал Офис по привлечению инвестиций и Нацкомиссию по правописанию

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Кабмин ликвидировал Офис по привлечению инвестиций и Нацкомиссию по правописанию

Кабинет министров Украины на заседании в среду ликвидировал 33 консультативных, совещательных и других вспомогательных органа, созданных ранее правительством.

Отмечается, что Кабмин создал 218 вспомогательных органов. Секретариат правительства совместно с центральными органами провел анализ их деятельности и подготовил предложение по ликвидации 33 из них, дальнейшее функционирование которых утратила свою актуальность.

Среди ликвидированных органов: Офис по привлечению и поддержке инвестиций; Комитет по вопросам применения санкций к лицам, которые поддерживают и финансируют терроризм; Всеукраинский межведомственный совет по правовому образованию населения; Межведомственная комиссия по вопросам популяризации Украины в мире; Межведомственна комиссия по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий; Межведомственная рабочая группа по разработке и введению реестра нарушения прав журналистов на временно оккупированных территориях с 2014 года; Межведомственная рабочая группа по координации антикоррупционной реформы; Совет межрегионального согласия; Совет по возобновлению и строительства мира в Украине; Совет по вопросам функционирования системы здравоохранения; Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.

Кроме того, ликвидировано семь организационных комитетов по подготовке различных мероприятий, а также ряд других консультативных органов.

Теги: #органы #ликвидация #кабмин
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