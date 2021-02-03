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14:36 03.02.2021

Шмыгаль: В Украину поставят только проверенную и безопасную вакцину от COVID-19

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Шмыгаль: В Украину поставят только проверенную и безопасную вакцину от COVID-19

В Украину будет поставлена только безопасная и проверенная вакцина, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду.

"В Украину будет завезена только проверенная и безопасная вакцина, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других странах. Уверяю: все, кто изъявит желание сделать бесплатную прививку, получат такую возможность в соответствии с Национальным планом вакцинации", - сказал он.

Премьер добавил, что инфраструктура для организации процесса уже подготовлена.

"Более 500 мобильных бригад будут осуществлять вакцинацию, первые 50 начнут работу в этом месяце во всех регионах страны. Кроме того, будет работать более 4 тыс. кабинетов прививок и 50 центров в крупных городах", - сказал Шмыгаль.

Теги: #вакцина #украина
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