В ЕС позитивно оценили санкции в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK

В Евросоюзе позитивно оценили принятие решения о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK", сообщил глава представительства Украины при ЕС Мыкола Точицкий.

"Могу сказать, что сегодня, начиная с самого утра, вчерашнего вечера чрезвычайно одобрительно отнеслись в Европейской комиссии, Службе внешней политики к вчерашнему решению СНБО по наших санкциях, и уже есть непосредственно, пока что неофициальная реакция, однако, я думаю, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель, мы услышим и официальную реакцию", - сказал Точицкий на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".