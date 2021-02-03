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13:43 03.02.2021

Украина и ЕС проведут первую встречу по Европейскому "зеленому" курсу 10 февраля

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Украина и ЕС проведут первую встречу по Европейскому "зеленому" курсу 10 февраля

Украина и Европейский Союз в рамках расширения сотрудничества по Соглашению об ассоциации проведут в среду, 10 февраля, первую встречу по Европейскому "зеленому" курсу (European Green Deal), сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Как вы знаете, в этом году мы начнем пересмотр Соглашения об ассоциации. Наша цель - оценить успехи и достижение его целей через пять лет после вступления его в силу. На заседании Совета ассоциации на следующей неделе будет введена двухэтапная процедура, когда каждая сторона проведет собственную оценку перед совместным обсуждением результатов. Для расширения нашего сотрудничества по соглашению 10 февраля будет проведена первая встреча в рамках целевого диалога по европейскому зеленому курсу", - сказал Маасикас на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду.

Теги: #european_green_deal #украина
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