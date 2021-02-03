Зеленский: решение по телеканалам принято сразу после фиксации и обсуждения конкретных оснований для этого

Для принятия решения о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" были конкретные основания, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физического и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию. Благодарен и представителям гражданского общества - за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО", - написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества.

"Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", - подчеркнул он.