События

13:18 03.02.2021

Зеленский: решение по телеканалам принято сразу после фиксации и обсуждения конкретных оснований для этого

1 мин читать
Зеленский: решение по телеканалам принято сразу после фиксации и обсуждения конкретных оснований для этого

Для принятия решения о введении санкций в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" были конкретные основания, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физического и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию. Благодарен и представителям гражданского общества - за то, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО", - написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества.

"Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", - подчеркнул он.

Теги: #телеканалы #зеленский #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:50 03.02.2021
Разумков объяснил решение воздержаться при голосовании за санкции к телеканалам отсутствием дополнительных данных

Разумков объяснил решение воздержаться при голосовании за санкции к телеканалам отсутствием дополнительных данных

12:37 03.02.2021
Отмена в суде санкций к Козаку и его телеканалам маловероятна из-за слабых аргументов - мнение

Отмена в суде санкций к Козаку и его телеканалам маловероятна из-за слабых аргументов - мнение

12:31 03.02.2021
Сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не санкций - Разумков

Сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не санкций - Разумков

12:16 03.02.2021
Украина ввела санкции против молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA авиакомпаний за полеты в РФ и на временно оккупированные территории

Украина ввела санкции против молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA авиакомпаний за полеты в РФ и на временно оккупированные территории

12:05 03.02.2021
Решение по трем телеканалам в "Голосе" назвали хорошим маркерным шагом четкой позиции президента

Решение по трем телеканалам в "Голосе" назвали хорошим маркерным шагом четкой позиции президента

11:45 03.02.2021
Корниенко считает, что "Слуга народа" не будет срочно заседать из-за санкций против трех телеканалов

Корниенко считает, что "Слуга народа" не будет срочно заседать из-за санкций против трех телеканалов

11:35 03.02.2021
Мы поддерживаем решение СНБО, cанкции против "каналов Медведчука" не были введены ранее из-за предвыборной кампании - Порошенко

Мы поддерживаем решение СНБО, cанкции против "каналов Медведчука" не были введены ранее из-за предвыборной кампании - Порошенко

11:30 03.02.2021
Глава СБУ: Санкции в отношении отдельных телеканалов - последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией

Глава СБУ: Санкции в отношении отдельных телеканалов - последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией

11:13 03.02.2021
Указ и решение СНБО по санкциям в отношении Козака и телеканалов законны – советник главы ОПУ

Указ и решение СНБО по санкциям в отношении Козака и телеканалов законны – советник главы ОПУ

10:56 03.02.2021
ОПЗЖ обжалует решение о введении санкций против "112 Украина", ZIK и NewsOne - Бойко

ОПЗЖ обжалует решение о введении санкций против "112 Украина", ZIK и NewsOne - Бойко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Отмена в суде санкций к Козаку и его телеканалам маловероятна из-за слабых аргументов - мнение

Сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не санкций - Разумков

Украина ввела санкции против молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA авиакомпаний за полеты в РФ и на временно оккупированные территории

Глава СБУ: Санкции в отношении отдельных телеканалов - последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией

ОПЗЖ обжалует решение о введении санкций против "112 Украина", ZIK и NewsOne - Бойко

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и ЕС проведут первую встречу по Европейскому "зеленому" курсу 10 февраля

Посол ЕС указал на необходимость дальнейших шагов в борьбе с коррупцией в Украине

В Украину придут потепление и дожди, затем сильно похолодает

Вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX начнут поступать в Украину в феврале - посол ЕС

Более 60% украинцев поддерживают норму об обслуживании на украинском языке

Украинцы больше всего доверяют Кличко, Зеленскому и Гройсману, меньше всего - Порошенко, Тимошенко и Ляшко

Дорожники очищают проезжую часть в заснеженных регионах, проезд дорогами госзначения обеспечен – "Укравтодор"

36% украинцев доверяют Лукашенко, 26,7% - Байдену, 14,4% - Путину

Основатель "Феникс Групп" призвал ФПУ отказаться от идеи открыть в Доме профсоюзов покерный клуб

"Тарифные протесты" поддерживают более 90% украинцев – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА