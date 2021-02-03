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13:11 03.02.2021

В Украину придут потепление и дожди, затем сильно похолодает

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В Украину придут потепление и дожди, затем сильно похолодает

Погоду Украины в четверг, 4 февраля, будут определять атмосферные фронты и теплый воздух атлантического происхождения, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных, северных и Винницкой областях, а днем по всей Украине ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. На дорогах страны, кроме юго-восточной части, местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем 0-5° тепла, днем в западных областях и южной части - до 9° тепла.

В Киеве - временами дождь; температура ночью 0-2°, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений 4 февраля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 13,7 градусов тепла в 2002 году, а самая – на отметке 26,7 градусов мороза в 1911 году.

В пятницу, 5 февраля, в Украине без существенных осадков, лишь ночью на Левобережье ожидается небольшой мокрый снег.

Понижение температуры: в северной части ночью 6-11° мороза, днём 3-8° мороза, на остальной территории ночью 0-5° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, в южных областях и на Закарпатье ночью около 0°, днём 2-7° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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Интерфакс-Украина
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