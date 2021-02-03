Более 60% украинцев поддерживают норму об обслуживании на украинском языке

61,7% украинцев поддерживают действующую норму об обслуживании на украинском языке, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 27 января по 1 февраля.

По данным исследования, 61,7% украинцев поддерживают действующую норму об обслуживании на украинском языке, которая вступила в силу 16 января 2021 года, 34% - не поддерживают, а 4,2% затруднились ответить.

Отмечается, что больше всего норму поддерживают жители запада и центра (соответственно, 79,4% и 66,2%), меньше всего - жители востока (38,8%, в то время как 55,8% не поддерживают). На юге 49% поддерживают ее, а не поддерживают - 46,2%. На Донбассе поддерживают 59,5%, не поддерживают - 32,1%.

Всеукраинский опрос проводился методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ). Опрошено 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% - для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 12%, 1,3% - для показателей, близких к 5%.