Отмена в суде санкций к Козаку и его телеканалам маловероятна из-за слабых аргументов - мнение

Тарас Козак имеет право обжаловать введенные против него и его телеканалов санкции в суде, однако его шансы на успех в таком процессе достаточно низкие из-за слабости аргументов, считает близкий к фракции "Слуга народа" юрист, пожелавший остаться неизвестным.

Он напомнил, что согласно ст.22 Кодекса административного судопроизводства дело об опротестовании указа президента о санкциях будет сразу слушаться в Верховном суде: сначала в кассационном административном суде, а в случае апелляции – в Большой палате Верховного суда, поэтому аргументы сторон должны быть вескими.

Комментируя уже озвученную критику решения СНБО и указа президента о санкциях, юрист указал, в частности, что практика применения санкций к физическим и юридическим лицам Украины существовала. В частности, еще в 2017 году в них были включены четыре гражданина Украины, в ранее утвержденных санкционных списках есть и украинские юрлица.

Собеседник агентства "Интерфакс-Украина" отметил, что закон "О санкциях" среди обоснований их применения указывает "действия иностранного государства, иностранного юр- или физлица, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности и/или нарушают права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства… создания препятствий для устойчивого экономического развития".

Он напомнил, что закон позволяет вводить санкции против компаний, контролируемых иностранными компаниями или иностранными гражданами, в частности, гражданами государства-агрессора, а также против граждан Украины, которые принадлежат к кругу субъектов, создающих угрозы национальным интересам и безопасности, способствуют террористической деятельности.

"Как видите, формулировка этих статей довольно широка", – отметил юрист, по мнению которого у инициаторов введения санкций есть веские аргументы в пользу соответствия Козака и его каналов критериям введения санкций.

По мнению собеседника агентства, в числе таких аргументов может быть финансирование телеканалов через схемы с участием структур на оккупированном Донбассе, торговли углем или нефтепродуктами с участием России, коммуникации с резидентами государства-агрессора. Он считает, что достаточно очевидно и должно подтверждаться материалами спецслужб, что Козак не может самостоятельно финансировать деятельность пула телеканалов, и источником средств для на них являются средства, связанные с Россией.

Юрист утверждает, что вещание телеканалов из так называемого "пула Медведчука" можно расценивать как пропагандистскую работу, а обстоятельства приобретения и управления ими свидетельствует о номинальности Козака как бенефициара и связанности их с Медведчуком.

Собеседник агентства подчеркнул, что мировой опыт свидетельствуют в пользу применения в подобных ситуациях, как раз, санкционного механизма, как наиболее адекватного и эффективного инструмента устранения угрозы нацбезопасности, поэтому аргумент об обязательности наличия приговора суда, по его мнению, является слабым.

Он также напомнил, что еще одним веским аргументом СНБО и президента является принятое в 2018 году и действующее постановление Верховной Рады об одобрении предложений по применению санкций к этим юрлицам.