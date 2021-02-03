Сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не санкций - Разумков

Сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не введения санкций, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Закон должен быть один для всех, и если мы знаем, что человек замечен в финансировании терроризма, то здесь не санкции, а уголовная ответственность должна быть и тюрьма", - сказал Разумков на брифинге в среду.

Вместе с тем он объяснил, что санкции необходимо вводить по отношению к тем, "кого мы не можем наказать здесь: иностранные государства, иностранные хозяйствующие субъекты, которые находятся вне возможностей украинских правоохранительных органов, органов, отвечающих за национальную безопасность, и могут отвечать перед украинским судом".

"Каждый, кто финансирует терроризм, помогает "ЛНР/ДНР" или замечен в сотрудничестве со страной-агрессором, должен нести ответственность согласно действующему законодательству", - подчеркнул спикер.

"Если мы говорим от терроризме, и эти люди находятся на территории нашей страны, и есть информация, что они помогают как-то "ЛНР/ДНР" и стране агрессору, то тут должна быть срочная информация на генерального прокурора, представление, подозрение, и в рамках законодательства украинский суд должен вынести решение", - добавил Разумков.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, Newsone и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", "ТВ ВЫБОР", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".

Согласно ст.22 Кодекса административного судопроизводства, указ президента о введении в действие санкций в отношении ряда телеканалов может быть обжалован в кассационном административном суде Верховного суда, обжалование решения СНБО законодательством не предусматривается. А само решение Кассационного админсуда Верховного суда по обжалованию указа президента может быть обжаловано в апелляционном порядке в Большой палате Верховного суда.