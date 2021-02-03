Решение по трем телеканалам в "Голосе" назвали хорошим маркерным шагом четкой позиции президента

Фракция партии "Голос" приветствует решение президента Украины Владимира Зеленского относительно введения санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"Голос" приветствует решение президента применить санкции против трёх каналов, которые отстаивали пророссийскую позицию. Мы считаем, что страна в состоянии войны не может позволить тем каналам, которые представляют позицию агрессора, вещать на своей территории", - отметила глава партии "Голос" Кира Рудик в комментарии журналистам в среду.

"Именно поэтому мы считаем это очень хорошим маркерным шагом, который показывает, что президент способен на четкие и сильные шаги, показывающие миру его позицию", - сказала она

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины Тараса Козака (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), а также восьми компаний - учредителей телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Три телеканала заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.