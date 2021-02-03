События

12:05 03.02.2021

Решение по трем телеканалам в "Голосе" назвали хорошим маркерным шагом четкой позиции президента

1 мин читать
Решение по трем телеканалам в "Голосе" назвали хорошим маркерным шагом четкой позиции президента

Фракция партии "Голос" приветствует решение президента Украины Владимира Зеленского относительно введения санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

"Голос" приветствует решение президента применить санкции против трёх каналов, которые отстаивали пророссийскую позицию. Мы считаем, что страна в состоянии войны не может позволить тем каналам, которые представляют позицию агрессора, вещать на своей территории", - отметила глава партии "Голос" Кира Рудик в комментарии журналистам в среду.

"Именно поэтому мы считаем это очень хорошим маркерным шагом, который показывает, что президент способен на четкие и сильные шаги, показывающие миру его позицию", - сказала она

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата Украины Тараса Козака (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), а также восьми компаний - учредителей телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Три телеканала заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев.

Теги: #телеканалы #санкции #голос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:18 03.02.2021
Зеленский: решение по телеканалам принято сразу после фиксации и обсуждения конкретных оснований для этого

Зеленский: решение по телеканалам принято сразу после фиксации и обсуждения конкретных оснований для этого

12:50 03.02.2021
Разумков объяснил решение воздержаться при голосовании за санкции к телеканалам отсутствием дополнительных данных

Разумков объяснил решение воздержаться при голосовании за санкции к телеканалам отсутствием дополнительных данных

12:37 03.02.2021
Отмена в суде санкций к Козаку и его телеканалам маловероятна из-за слабых аргументов - мнение

Отмена в суде санкций к Козаку и его телеканалам маловероятна из-за слабых аргументов - мнение

12:31 03.02.2021
Сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не санкций - Разумков

Сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не санкций - Разумков

12:16 03.02.2021
Украина ввела санкции против молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA авиакомпаний за полеты в РФ и на временно оккупированные территории

Украина ввела санкции против молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA авиакомпаний за полеты в РФ и на временно оккупированные территории

11:45 03.02.2021
Корниенко считает, что "Слуга народа" не будет срочно заседать из-за санкций против трех телеканалов

Корниенко считает, что "Слуга народа" не будет срочно заседать из-за санкций против трех телеканалов

11:35 03.02.2021
Мы поддерживаем решение СНБО, cанкции против "каналов Медведчука" не были введены ранее из-за предвыборной кампании - Порошенко

Мы поддерживаем решение СНБО, cанкции против "каналов Медведчука" не были введены ранее из-за предвыборной кампании - Порошенко

11:30 03.02.2021
Глава СБУ: Санкции в отношении отдельных телеканалов - последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией

Глава СБУ: Санкции в отношении отдельных телеканалов - последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией

11:13 03.02.2021
Указ и решение СНБО по санкциям в отношении Козака и телеканалов законны – советник главы ОПУ

Указ и решение СНБО по санкциям в отношении Козака и телеканалов законны – советник главы ОПУ

10:56 03.02.2021
ОПЗЖ обжалует решение о введении санкций против "112 Украина", ZIK и NewsOne - Бойко

ОПЗЖ обжалует решение о введении санкций против "112 Украина", ZIK и NewsOne - Бойко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: решение по телеканалам принято сразу после фиксации и обсуждения конкретных оснований для этого

Отмена в суде санкций к Козаку и его телеканалам маловероятна из-за слабых аргументов - мнение

Сотрудничество со страной-агрессором требует уголовного преследования, а не санкций - Разумков

Украина ввела санкции против молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA авиакомпаний за полеты в РФ и на временно оккупированные территории

Глава СБУ: Санкции в отношении отдельных телеканалов - последовательный шаг в борьбе с российской гибридной агрессией

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол ЕС указал на необходимость дальнейших шагов в борьбе с коррупцией в Украине

В Украину придут потепление и дожди, затем сильно похолодает

Вакцины от COVID-19 в рамках механизма COVAX начнут поступать в Украину в феврале - посол ЕС

Более 60% украинцев поддерживают норму об обслуживании на украинском языке

Украинцы больше всего доверяют Кличко, Зеленскому и Гройсману, меньше всего - Порошенко, Тимошенко и Ляшко

Дорожники очищают проезжую часть в заснеженных регионах, проезд дорогами госзначения обеспечен – "Укравтодор"

36% украинцев доверяют Лукашенко, 26,7% - Байдену, 14,4% - Путину

Основатель "Феникс Групп" призвал ФПУ отказаться от идеи открыть в Доме профсоюзов покерный клуб

"Тарифные протесты" поддерживают более 90% украинцев – опрос

Зеленский лидирует в президентском рейтинге, но его поддержка снизилась – опрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА